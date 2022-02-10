120 Видео для ТикТок

В ФАЙЛЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ !

Требования: Средний уровень монтажа, Стабильность и ответственность.

-Нужно создать 120 роликов из жанра игр (PUBGMOBILE,STENDOFF2)

-Ролики нужно делать по инструкции!

Если тебя это заинтересовала данная работа, то необходимо ответить не несколько вопросов:

1) Сколько лет ?

2) Сколько времени в день готовы уделять работе ?

3) Готовы к долгосрочному сотрудничеству ?

4) На сколько вы ответственны (от 1 до 10) ?

Если заинтересовала писать в тг https://t.me/vladislavggg

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