Видео обзор

Снять видеообзор для маркетплейса. Товар - два флакона шампуня. На 1 минуту или даже короче. Идеи особо нет, так как товар простой, не очень выигрышная упаковка. Варианты возможные: 1) ролик с моделью, когда на обзоре девушка берет в руки флакон и что-то там изображает. Поворачивает, от скрывает и т.д. Видны только руки . Но для этого требуется модель. 2 ) вариант когда сделан обзор флакона или в интерьере, или на крутящейся платформе или в "предполагаемых обстоятельствах".