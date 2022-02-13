Видео обзор

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок1044 просмотра
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Снять видеообзор для маркетплейса. Товар - два флакона шампуня. На 1 минуту или даже короче. Идеи особо нет, так как товар простой, не очень выигрышная упаковка. Варианты возможные: 1) ролик с моделью, когда на обзоре девушка берет в руки флакон и что-то там изображает. Поворачивает, от скрывает и т.д. Видны только руки . Но для этого требуется модель. 2 ) вариант когда сделан обзор флакона или в интерьере, или на крутящейся платформе или в "предполагаемых обстоятельствах".

2 года назад
riona4
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад