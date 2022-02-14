Смонтировать 4 коротких видео для stories

$4
ВидеомонтажЗавершен15 заявок905 просмотров
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Необходимо смонтировать 4 коротких видео для инстаграм stories 9:16  1080х1920

В каждом видео 4-5 фотографий будут подниматься снизу вверх. Фотографии предоставлю, бэкграунд тоже. 

2 года назад
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lucky_Energy
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$4
1 день
Отличный исполнитель, сразу ответил и взялся за задачу. Справился быстро и без правок, рекомендую к сотрудничеству.
Подробно описал задание, вопросов не возникло, заплатил сразу и без проблем. Рекомендую!