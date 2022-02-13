Необходимо создать промо-ролик для рекламы обучающего курса (IT-сфера)

ВидеомонтажЗакрыт26 заявок766 просмотров
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Необходимо создать промо-ролик для рекламы обучающего курса (IT-сфера). Сценарий для ролика есть, нужно создать красивый, продающий, креативный видеоролик

2 года назад
smartorama
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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