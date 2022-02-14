Монтаж роликов

Девушка сама себя снимает 5 видео 1-2 минуты каждое на проф камеру не ниже фулл эйч ди. Фиксированная видеосъёмка, штатив. Девушка читает книжку, периодически нюхая неприятный цветок. Цветок может быть искусственный или живой - маленькая розочка, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно делать ролики до минуты
Есть макеты, вам нужно всего лишь в интернете найти от 8 до 10 фоток по нужной теме и наложить их на макет
В день можно делать спокойно больше 10 роликов, ибо контент требует базовые навыки монтажа(подогнать фото по размеру макета)
Цену ставлю в 2 доллара, но все нюансы по поводу оплаты обсудим в личных сообщениях
Пример ролика на канале «Название канала»
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