Монтаж роликов

Нужно делать ролики до минуты

Есть макеты, вам нужно всего лишь в интернете найти от 8 до 10 фоток по нужной теме и наложить их на макет

В день можно делать спокойно больше 10 роликов, ибо контент требует базовые навыки монтажа(подогнать фото по размеру макета)

Цену ставлю в 2 доллара, но все нюансы по поводу оплаты обсудим в личных сообщениях

Пример ролика на канале «Название канала»