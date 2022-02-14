Монтаж роликов

$2
ВидеомонтажЗакрыт72 заявки1072 просмотра
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Нужно делать ролики до минуты 

Есть макеты, вам нужно всего лишь в интернете найти от 8 до 10 фоток по нужной теме и наложить их на макет 

В день можно делать спокойно больше 10 роликов, ибо контент требует базовые навыки монтажа(подогнать фото по размеру макета)

Цену ставлю в 2 доллара, но все нюансы по поводу оплаты обсудим в личных сообщениях 

Пример ролика на канале «Название канала»

2 года назад
Shepa1
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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