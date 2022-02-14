Девушка, домашняя видеосъёмка

Девушка сама себя снимает 5 видео 1-2 минуты каждое на проф камеру не ниже фулл эйч ди. Фиксированная видеосъёмка, штатив.

Девушка читает книжку, периодически нюхая неприятный цветок. Цветок может быть искусственный или живой - маленькая розочка, тюльпанчик или ромашечка. Примеры отправляю в чате.