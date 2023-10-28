Диктор

$50
ОзвучиваниеЗакрыт20 заявок85 просмотров
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Доброго дня. Треба озвучити любовний роман українською мовою. Роман великий. Потрібна ЖІНКА. Текст 320 000 знаків. Буде поділений на частини приблизно по 35-45 хвилин.
Потрібні якісні звукові файли, без сторонніх звуків. Для накладання на картинку в канал ютуб.

оплата 50 доларів за весь роман. Якщо буде багато записів, Дам ще премію зверху.
Наразі не можу оцінити скільки буде запису, так як користуюся такими послугами перший раз.
Прошу писати компетентних, хто має досвід.
оплата в кінці по виконанню.

2 месяца назад
Cassiopeia_demon
Наталя 
34 годаПольша
2 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
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