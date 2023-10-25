Озвучить маленький текст

Доброго дня. Треба озвучити любовний роман українською мовою. Роман великий. Потрібна ЖІНКА. Текст 320 000 знаків. Буде поділений на частини приблизно по 35-45 хвилин. Потрібні якісні звукові файли, без сторонніх звуків. Для накладання на ...
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Текст можно немного изменять для лучшего звучания
2 месяца назад
Даниил danixld
17 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
2 месяца назад
$1
1 день
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