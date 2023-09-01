Начитка озвучки для видеорекламы

Хотим сделать рекламное видео, за которое не будет стыдно. Сделать такую рекламу, что б она была как реклама по телевизору. Чтоб посмотрели и "Вау!", чтоб эмоция и запоминалось. Текст - черновик, его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим сделать рекламное видео, за которое не будет стыдно.
Сделать такую рекламу, что б она была как реклама по телевизору.
Чтоб посмотрели и "Вау!", чтоб эмоция и запоминалось.
Текст - черновик, его можно менять, что б подходил для озвучки, был более "звучащим", не меняя сути.
Видео наш монтажер соберет на основе имеющейся озвучки, так же сами поэкспериментируем с фоновой музыкой.
Сценарий:
1-Умеренные цены на жизнь не дороже, чем в Европе
2-Недвижимость от 130 тысяч евро
3-Безпроцентная рассрочка от застройщика
4-Криптовалюта как полноценное средство оплаты вашей недвижимости
5-Налоги на прибыль частных лиц отсутствуют
6-Есть возможность внести 30% за квартиру на этапе строительства, и заработать 50-70% годовых на перепродаже через год-полтора
7-Также это безопасность на высшем уровне и лучшее европейское образование от Британских, Швейцарских, Американских школ
Переходите по ссылке, я вам всё расскажу
*Нужно прочитать не медленно и выразительно, но точно не торопясь. Выделив голосом каждый новый пункт. Стиль чтения-рекламный, удерживающий внимание))
От вас нужен голос и, если есть такая опция, подгонка текста под рекламные каноны.
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