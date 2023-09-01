Начитка озвучки для видеорекламы

Хотим сделать рекламное видео, за которое не будет стыдно.

Сделать такую рекламу, что б она была как реклама по телевизору.

Чтоб посмотрели и "Вау!", чтоб эмоция и запоминалось.

Текст - черновик, его можно менять, что б подходил для озвучки, был более "звучащим", не меняя сути.

Видео наш монтажер соберет на основе имеющейся озвучки, так же сами поэкспериментируем с фоновой музыкой.

Сценарий:

1-Умеренные цены на жизнь не дороже, чем в Европе

2-Недвижимость от 130 тысяч евро

3-Безпроцентная рассрочка от застройщика

4-Криптовалюта как полноценное средство оплаты вашей недвижимости

5-Налоги на прибыль частных лиц отсутствуют

6-Есть возможность внести 30% за квартиру на этапе строительства, и заработать 50-70% годовых на перепродаже через год-полтора

7-Также это безопасность на высшем уровне и лучшее европейское образование от Британских, Швейцарских, Американских школ

Переходите по ссылке, я вам всё расскажу

*Нужно прочитать не медленно и выразительно, но точно не торопясь. Выделив голосом каждый новый пункт. Стиль чтения-рекламный, удерживающий внимание))

От вас нужен голос и, если есть такая опция, подгонка текста под рекламные каноны.