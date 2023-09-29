Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №3 (5 шт)

У нас есть текст ролика примерно на 60-70 секунд и прописанный текст на Украинском языке, и нужно его озвучить. Желательно чтобы была поставленная грамотная дикция и Украинский язык, выставленный свет и привлекательный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучка на русс
Звук будет наложен на вертикальные видео в формате шортс/рилс
Тема роликов: короткие новости про Дубай и ОАЭ
Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет )
Сценарии прикрепляю.
Оплату поставил как за аналогичный объем в прошлых проектах - 500 грн = 14 USD
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