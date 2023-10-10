Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №4 (5 шт)

$14
ОзвучиваниеЗавершен1 заявка2 просмотра
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Озвучка на русс

Звук будет наложен на вертикальные видео в формате шортс/рилс

Тема роликов: короткие новости про Дубай и ОАЭ

Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет )

Сценарии прикрепляю.

Оплату поставил как за аналогичный объем в прошлых проектах - 500 грн = 14 USD

2 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
rspro
Євген 
40 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$14
1 день
UAH
Отлично выполненная начитка. Как всегда высокое качество и скорость. Супер!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству
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