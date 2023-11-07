Нужна английская озвучка короткого текста

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок17 просмотров
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Нужен мужской голос для озвучки 1 cтр текста на английском языке. Голос должен быть 25-30 лет не сильно высокий и не сильно низкий. Сам текст и аудио пример закреплю ниже (Озвучку обработаем мы сами),

месяц назад
Spherat
Богдан 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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