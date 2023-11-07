Нужно озвучить небольшой текст на русском языке

Нужен голос для римского бога для развлекательного проекта. В среднем 6 рилсов в месяц, постараемся отправлять одним пакетом на озвучку, выходит 1,5-минуты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучка пол часового текста, мужским голосом
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