Требуется записать видео-отзыв о нашей фирмы.

От вас требуется граммотно, эмоционально и выразительно зачитать текст, который я отправлю в телеграме Требования к голосу: Не картавый Не гнусавый Без каких-либо дефектов речи Идеальный русский, без акцента Спокойный, размеренный Не слишком юношеский, ...