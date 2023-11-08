Требуется записать видео-отзыв о нашей фирмы.

От вас требуется граммотно, эмоционально и выразительно зачитать текст, который я отправлю в телеграме Требования к голосу: Не картавый Не гнусавый Без каких-либо дефектов речи Идеальный русский, без акцента Спокойный, размеренный Не слишком юношеский, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество.
Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера.
Продолжительность ролика - примерно 1 минута
Текст ролика будет представлен в зависимости от типажа
Оплата - 2000 рублей
- Похожие заказы
- $25Озвучивание7 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Необхідно озвучити відео Відео англ мовою. Спочатку потрібно зробити текстовий переклад на українську. Після узгодження озвучити переклад українською до цього відео. Довжина відео 1-1.2 хвилиниОзвучивание20 заявокЗакрыт9 дней назад
Нужен мужской голос для озвучки 1 cтр текста на английском языке. Голос должен быть 25-30 лет не сильно высокий и не сильно низкий. Сам текст и аудио пример закреплю ниже (Озвучку обработаем мы сами),Озвучивание5 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно озвучить два маленьких видеоролика на английском языке (25сек) один женский голос, второй мужскойОзвучивание22 заявкиЗакрыт15 дней назад
Озвучить следующий текст мужским голосом , интонация как реклама чего-то веселого активного интересного "Вперед, до нових пригод! Відкрий світ захопливої гри на сервері Ukraine Mobile в SAMP. Тут ти можеш стати справжнім ...Озвучивание1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $1
Озвучка пол часового текста, мужским голосомОзвучивание18 заявокЗакрыт15 дней назад
Нужен голос для римского бога для развлекательного проекта. В среднем 6 рилсов в месяц, постараемся отправлять одним пакетом на озвучку, выходит 1,5-минутыОзвучивание6 заявокЗакрытмесяц назад
Нужна озвучка небольшого текста в стиле досье из Острова СокровищОзвучивание12 заявокЗакрыт16 дней назад
- $10
Нужно сделать озвучку для рекламного ролика. Текст??5 грудня у Києві відбудеться найочікуваніша подія цієї зими конкурс краси Charity Queen of Ukraine та церемонія нагородження премії CHARITY OUEEN AWARD CEREMONY метою заходу є збір на допомогу ...Озвучивание17 заявокЗакрыт18 дней назад
Требуется диктор для озвучивание коротких видео роликов длительность 1-2 минуты. Видео по образовательной тематике. Отправьте несколько примеров ранее озвученных работ. Пишите вашу стоимость за озвучивание таких видео.Озвучивание11 заявокЗакрыт2 месяца назад