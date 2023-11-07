Озвучити відео українською з англійської

$20
ОзвучиваниеЗакрыт20 заявок81 просмотр
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Необхідно озвучити відео

Відео англ мовою.

Спочатку потрібно зробити текстовий переклад на українську.

Після узгодження озвучити переклад українською до цього відео.

Довжина відео 1-1.2 хвилини

месяц назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
день назад
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