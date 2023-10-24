natq8

Наталья natq8

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DStor
22 года
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать монтаж коротких видео для Shorts
Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликов
Вежливый заказчик. Быстро отвечает
Всё супер! Спасибо за работу
Ответный отзыв
DStor
22 года
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Вежливый заказчик. Быстро отвечает на сообщения
Быстро и грамотно выполнена работа
Ответный отзыв