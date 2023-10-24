$5
Требуется смонтировать 5 коротких видео для Ютуб шортс. Необходимо добавить субтитры и наложить предоставленную музыку. Дополнительные задачи будут уточнены в личном сообщении.
Видеомонтаж1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Требуется смонтировать 5 коротких видео для Ютуб шортс. Необходимо добавить субтитры и наложить предоставленную музыку. Дополнительные задачи будут уточнены в личном сообщении.
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