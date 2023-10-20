DStor

Дмитрий Сторожев DStor

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн логотипов

Креативный дизайн логотипов в любом стиле

Выполняю заказ с учетом всех пожеланий клиента.
Максимально качественно и быстро.
Всегда на связи: 24/7

Основные стили с которыми работаю:

  • 3D

  • Веткорная графика

  • Абстрактный дизайн

  • Логотип-маскот

  • AI Design

Выполнение заказа:
- Обговариваем детали и четкие желания заказчика. (По возможности ТЗ)
- Предоплата 50%. (Экономия времени фрилансера и защита от недобросовестных клиентов)
- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.
- Внесение правок в один выбранный вариант.
- Финальный вариант в формате PNG | SVG | AI

Срок исполнения зависит от сложности работы. От 1 до 2 дней.

Мои контакты для связи:
Телеграм: https://t.me/dmss39
Почта: [email protected]

#6Google Maps
#7Добавление музыки
#9Добавление субтитров
#15Монтаж видеороликов
#27Украинский язык
#61Написание обзоров
#71Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#835
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

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Отзывы заказчиков

natq8
35 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать монтаж коротких видео для Shorts
Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликов
Всё супер! Спасибо за работу
Вежливый заказчик. Быстро отвечает
Ответный отзыв
natq8
35 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Google MapsНаписание отзывов
Быстро и грамотно выполнена работа
Вежливый заказчик. Быстро отвечает на сообщения
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Хороший замовник. Приємно з ним працювати. Швидко відповідає. Рекомендую
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
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