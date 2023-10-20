Дизайн логотипов

Креативный дизайн логотипов в любом стиле



Выполняю заказ с учетом всех пожеланий клиента.

Максимально качественно и быстро.

Всегда на связи: 24/7



Основные стили с которыми работаю:



3D

Веткорная графика

Абстрактный дизайн

Логотип-маскот

AI Design





Выполнение заказа:

- Обговариваем детали и четкие желания заказчика. (По возможности ТЗ)

- Предоплата 50%. (Экономия времени фрилансера и защита от недобросовестных клиентов)

- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.

- Внесение правок в один выбранный вариант.

- Финальный вариант в формате PNG | SVG | AI



Срок исполнения зависит от сложности работы. От 1 до 2 дней.



Мои контакты для связи:

Телеграм: https://t.me/dmss39

Почта: [email protected]