Дизайн логотипов
Креативный дизайн логотипов в любом стиле
Выполняю заказ с учетом всех пожеланий клиента.
Максимально качественно и быстро.
Всегда на связи: 24/7
Основные стили с которыми работаю:
3D
Веткорная графика
Абстрактный дизайн
Логотип-маскот
AI Design
Выполнение заказа:
- Обговариваем детали и четкие желания заказчика. (По возможности ТЗ)
- Предоплата 50%. (Экономия времени фрилансера и защита от недобросовестных клиентов)
- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.
- Внесение правок в один выбранный вариант.
- Финальный вариант в формате PNG | SVG | AI
Срок исполнения зависит от сложности работы. От 1 до 2 дней.
Мои контакты для связи:
Телеграм: https://t.me/dmss39
Почта: [email protected]
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#835
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликов
Всё супер! Спасибо за работу
Ответный отзыв
Вежливый заказчик. Быстро отвечает
$1
10 баллов
2 года назад
Google MapsНаписание отзывов
Быстро и грамотно выполнена работа
Ответный отзыв
Вежливый заказчик. Быстро отвечает на сообщения
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Хороший замовник. Приємно з ним працювати. Швидко відповідає. Рекомендую
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
#1233