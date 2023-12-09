Временно отсутствует

Коротко о себе : моим родителям не стыдно.



Занимаюсь видеомонтажом уже несколько лет

с 13 лет увлёкся созданием видеороликов для YouTube и понеслось

Все работы в портфолио с моего канала

Ссылка для ознакомления: https://www.youtube.com/channel/UCLMtctulpCJYXxQvo4gWlWw

К работе подхожу со всей ответственностью, сделаю для вас всё, что в моих силах :3



Для связи

Телеграмм: @Unglistand

Instagram: @Unglistand

WatsApp: +79043918908