Временно отсутствует
Коротко о себе : моим родителям не стыдно.
Занимаюсь видеомонтажом уже несколько лет
с 13 лет увлёкся созданием видеороликов для YouTube и понеслось
Все работы в портфолио с моего канала
Ссылка для ознакомления: https://www.youtube.com/channel/UCLMtctulpCJYXxQvo4gWlWw
К работе подхожу со всей ответственностью, сделаю для вас всё, что в моих силах :3
Для связи
Телеграмм: @Unglistand
Instagram: @Unglistand
WatsApp: +79043918908
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видеоролик для Youtube1 просмотр
- Видеоролик для Youtube1 просмотр
- Видеоролик для Youtubeнет просмотров
- Видеоролик для YouTubeнет просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга