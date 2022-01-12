belberry87

digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества. По ...
- Озвучивание8 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу программиста с хорошим знанием 1с Битрикс и WP Специалист должен уметь настраивать интеграции со сторонними сервисами. Чаще всего это 1С и Мой склад + платёжные системы (всё на сайте, иногда возможно в этих системах) Необходим опыт ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Ищу моушн-дизайнера для создания анимированной графики и реализации качественного видеомонтажа, соответствующего новым трендам и направлениям в дизайне. Рассмотрим как разовое сотрудничество, также и проектное. Вместе с откликом укажите стоимость вашей работы и ссылку на портфолио [url=https://www.instagram.com/reel/Cir3q3XINKq/]https://www.instagram.com/reel/Cir3q3XINKq/[/url] - ...3D-графика6 заявокЗакрытгод назад
Ищу специалистов с медицинским образованием или опытом в написании текстов на медицинскую тематику. Задача: написание текстов для услуговых страниц Оплата: 100 руб за 1000 символов.Копирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу редактора с медицинским образованием. Требования: выявление ошибок ( орфографические, пунктуационные); специальная редактура (проверка на предмет правильности применения терминологии) Объем: 150-200 статей. Объем статьи: 3-4к символов. Оплата сдельная 100р за статью.Рерайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо открыть резюме из популярного джоб сайта Вместе с откликом укажите с каких проф. сайтов открываете и какова стоимость за 1 контактПодбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Наша компания сейчас находится в поисках сотрудника владеющего английским не ниже C1. В связи с тем, что в компании нет специалистов владеющих должным уровнем знаний английского или выше, обращаемся за помощью к сторонним специалистам, которые ...Переводы7 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24 для реализации проекта согласно тз. ООО ССМ - производственная компания. Сейчас есть Битрикс 24 (облако), на котором настроена работа Отдела продаж (в ТЗ есть описание работы - мы его ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $70
На сайте [url=https://en.wwerb.com/]https://en.wwerb.com/[/url], конкретно на страницах каталога, таких как [url=https://en.wwerb.com/catalog/watches/]https://en.wwerb.com/catalog/watches/[/url] есть проблема обработки и хранения кук в браузере Chrome. При выборе количества элементов на странице, смене фильтра или вида каталога ничего не происходит пока принудительно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо выгрузить врачей из вк, инстаграм, яндекс услуг, юду, профи. Кто это должен быть: нейрохирурги ортопеды-хирурги интервенционные кардиологи пластические хирурги гастроэнтерологи хирурги стоматологи косметологи Выгрузить информацию в формате таблицы. Какие данные должны быть собраны в таблице: город, номер телефона, ссылка на страницу специалиста или клиники. из ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу программиста для поддержки сайтов (доработка/ разработка сайтов различной сложности на 1С-Битрикс) Навыки: php, 1с Битрикс Формат: дистанционно 4-6 часов 5/2 Оплата: 500-600 р/ч Для выявления профессиональных навыков необходимо будет выполнить ТЗ.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24.Необходимо: - автоматизировать процессы по продажам (улучшить воронки, оптимизировать бизнес-процессы) -автоматизировать последовательность, приоритетность и продолжительность планируемых задач -автоматизировать создание этапов и действий по проекту -создать структуру Базы-знаний -внести и сгруппировать правила, инструкции, регламенты Вместе с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Создать текстовой контент на медицинскую тематику оплата 100 руб за 1000 символов Опыт написания текстов от 1 года Необходимо будет выполнить тестовое задание, чтобы мы могли оценить ваши профессиональные навыкиКопирайтинг24 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24. Есть различные разовые и проектные задачи: - автоматизировать процессы по продажам (улучшить воронки, оптимизировать бизнес-процессы) -автоматизировать последовательность, приоритетность и продолжительность планируемых задач -автоматизировать создание этапов и действий по проекту -создать ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Выполнение задач по сайту (на 1с Битрикс) , а именно: [list][*]Адаптивная кроссбраузерная верстка (HTML, CSS, JS)[*]Техническая поддержка сайтов (правки съехавшей верстки, доработки текущих элементов, верстка баннеров и прочее)[*]Верстка новых элементов по макетам и без (если простые ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать телеграм-бот для проекта wwerb.com Смысл бота в том, чтобы при отправке ему референса (http://joxi.ru/nAy1jeliaQNWLA) часов с сайта, пользователю выдавались все часы с таким же референсом. Пример товаров: https://wwerb.com/catalog/chasy/chasy_rolex_datejust_blue_dial_41mm_126334/ На каждый товар с таким же референсом должно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад