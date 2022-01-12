belberry87

Дарья Хохлова belberry87

 
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Belberry
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  • Ищу актера/модель для съемки ролика для сайта digital-агентства

    digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества. По ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сделать интеграцию сайта с 1с и Мой Склад

    Ищу программиста с хорошим знанием 1с Битрикс и WP Специалист должен уметь настраивать интеграции со сторонними сервисами. Чаще всего это 1С и Мой склад + платёжные системы (всё на сайте, иногда возможно в этих системах) Необходим опыт ...

    Битрикс
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Моушн-видео

    Ищу моушн-дизайнера для создания анимированной графики и реализации качественного видеомонтажа, соответствующего новым трендам и направлениям в дизайне. Рассмотрим как разовое сотрудничество, также и проектное. Вместе с откликом укажите стоимость вашей работы и ссылку на портфолио [url=https://www.instagram.com/reel/Cir3q3XINKq/]https://www.instagram.com/reel/Cir3q3XINKq/[/url] - ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайтинг (медицинская тематика)

    Ищу специалистов с медицинским образованием или опытом в написании текстов на медицинскую тематику. Задача: написание текстов для услуговых страниц  Оплата: 100 руб за 1000 символов.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вычитка и редактура продающих текстов на медицинскую тематику

    Ищу редактора с медицинским образованием. Требования: выявление ошибок ( орфографические, пунктуационные); специальная редактура (проверка на предмет правильности применения терминологии) Объем: 150-200 статей. Объем статьи: 3-4к символов. Оплата сдельная 100р за статью.

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Открытие контактов

    Необходимо открыть резюме из популярного джоб сайта Вместе с откликом укажите с каких проф. сайтов  открываете и какова стоимость за 1 контакт

    Подбор персонала (HR)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Помочь определить уровень владения английским языком

    Здравствуйте! Наша компания сейчас находится в поисках сотрудника владеющего английским не ниже C1. В связи с тем, что в компании нет специалистов владеющих должным уровнем знаний английского или выше,  обращаемся за помощью к сторонним специалистам, которые ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Задачи по Битрикс24

    Ищу исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24 для реализации проекта согласно тз. ООО ССМ - производственная компания. Сейчас есть Битрикс 24 (облако), на котором настроена работа Отдела продаж (в ТЗ есть описание работы - мы его ...

    Битрикс
    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Решить проблему обработки и хранения кук в браузере Chrome

    $70

    На сайте [url=https://en.wwerb.com/]https://en.wwerb.com/[/url], конкретно на страницах каталога, таких как [url=https://en.wwerb.com/catalog/watches/]https://en.wwerb.com/catalog/watches/[/url] есть проблема обработки и хранения кук в браузере Chrome. При выборе количества элементов на странице, смене фильтра или вида каталога ничего не происходит пока принудительно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг данных

    Необходимо выгрузить врачей из вк, инстаграм, яндекс услуг, юду, профи. Кто это должен быть: нейрохирурги ортопеды-хирурги интервенционные кардиологи пластические хирурги гастроэнтерологи хирурги стоматологи косметологи Выгрузить информацию в формате таблицы. Какие данные должны быть собраны в таблице: город, номер телефона, ссылка на страницу специалиста или клиники. из ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Техническая поддержка сайтов на 1с Битрикс

    Ищу программиста для поддержки сайтов (доработка/ разработка сайтов различной сложности на 1С-Битрикс) Навыки: php, 1с Битрикс Формат: дистанционно 4-6 часов 5/2 Оплата: 500-600 р/ч Для выявления профессиональных навыков необходимо будет выполнить ТЗ.

    PHPБитрикс
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно автоматизировать ряд процессов в Битрикс24

    Ищем исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24.Необходимо: - автоматизировать процессы по продажам (улучшить воронки, оптимизировать бизнес-процессы) -автоматизировать последовательность, приоритетность и продолжительность планируемых задач -автоматизировать создание этапов и действий по проекту -создать структуру Базы-знаний -внести и сгруппировать правила, инструкции, регламенты Вместе с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание текстов

    Создать текстовой контент на медицинскую тематику оплата 100 руб за 1000 символов  Опыт написания текстов от 1 года Необходимо будет выполнить тестовое задание, чтобы мы могли оценить ваши профессиональные навыки

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно выполнить ряд задач по Bitrix24

    Ищем исполнителя с хорошим бэкграундом в Битрикс24. Есть различные разовые и проектные задачи: - автоматизировать процессы по продажам (улучшить воронки, оптимизировать бизнес-процессы) -автоматизировать последовательность, приоритетность и продолжительность планируемых задач -автоматизировать создание этапов и действий по проекту -создать ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задачи по верстке

    Выполнение задач по сайту (на 1с Битрикс) , а именно: [list][*]Адаптивная кроссбраузерная верстка (HTML, CSS, JS)[*]Техническая поддержка сайтов (правки съехавшей верстки, доработки текущих элементов, верстка баннеров и прочее)[*]Верстка новых элементов по макетам и без (если простые ...

    HTMLCSSБитрикс
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать телеграм-бот для проекта wwerb.com

    Нужно создать телеграм-бот для проекта wwerb.com Смысл бота в том, чтобы при отправке ему референса (http://joxi.ru/nAy1jeliaQNWLA) часов с сайта, пользователю выдавались все часы с таким же референсом. Пример товаров: https://wwerb.com/catalog/chasy/chasy_rolex_datejust_blue_dial_41mm_126334/ На каждый товар с таким же референсом должно ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад