Записать видео-отзыв про игры в сфере i-gaming по готовому тексту

$50
ОзвучиваниеОткрыт12 заявок65 просмотров
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Обязательно только девушка! Нужно записать 30 секундное видео на украинском языке, в ввидео будет рассказываться про инструкцию пополнения и процесс игры. Видео референс предоставлю, необходимо будет озвучить слово в слово. Речь должна быть четкой, ясной без картавости, видео должно быть хорошего качества.

17 дней назад
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Украина
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