Спародировать, озвучить похожими голосами двух популярных людей

Обязательно только девушка! Нужно записать 30 секундное видео на украинском языке, в ввидео будет рассказываться про инструкцию пополнения и процесс игры. Видео референс предоставлю, необходимо будет озвучить слово в слово. Речь должна быть четкой, ясной ...