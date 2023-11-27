Готовиться серия исторических видеороликов. В прикрепленном файле первый из них. Ищем мужской голос. Проект не коммерческий, поэтому бюджет не высокий.
Спародировать, озвучить похожими голосами двух популярных людей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста. который занимается продированием голосов, делает озвучку. Мы даем текст (до 2 мин), надо его озвучить похожими голосами двух популярных личностей.
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