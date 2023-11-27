Озвучка исторического видео.

$50
ОзвучиваниеОткрыт19 заявок92 просмотра
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Готовиться серия исторических видеороликов.

В прикрепленном файле первый из них.

Ищем мужской голос.

Проект не коммерческий, поэтому бюджет не высокий.

17 дней назад
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