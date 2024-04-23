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Я занимаюсь видео, аудио монтажем, так же предлагаю озвучивание материала (Низким, приятным голосом)

Буду рад с вами работать.

Наша жизнь – волшебные часы, Механизм из тысячи деталей. Пульс в висках, как ходики, стучит. Движемся от радости к печали, От несчастья к счастью, сделав круг – Мы бежим, как тень по циферблату. Часики, бывает, отдохнут, А потом опять спешат куда-то. <…> Механизм часов не разгадать… Сколько лет отмерено мне будет? Но одно мне довелось понять: Главное богатство – это Люди.