Живой, естественный голос с широким спектром возможностей для разных задач.

Занимаюсь озвучкой уже много лет и все еще горю этим делом. Рекламные ролики, презентации, инфографика, закадровая озвучка и много чего еще. Чутко подхожу к каждой своей работе, ценю качество и ответственный подход.