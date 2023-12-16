Живой, естественный голос с широким спектром возможностей для разных задач.
Занимаюсь озвучкой уже много лет и все еще горю этим делом. Рекламные ролики, презентации, инфографика, закадровая озвучка и много чего еще. Чутко подхожу к каждой своей работе, ценю качество и ответственный подход.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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