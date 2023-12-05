Усім доброго дня. Мене звати Олександр і я Ваш надійний помічник у сфері перекладів текстів. В досконалості володію українською та російською мовами. Маю базові знання англійської та німецької мови.

Сам по собі уже 13 років займаюся у сфері торгівлі. Також полюбляю соцмережі і стану у допомозі в багатьох ситуаціях.

Відповідальний,легко знаходжу спільну мову з людьми. Ваше замовлення буде зроблене надійно і в поставлені строки!