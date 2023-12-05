Усім доброго дня. Мене звати Олександр і я Ваш надійний помічник у сфері перекладів текстів. В досконалості володію українською та російською мовами. Маю базові знання англійської та німецької мови.
Сам по собі уже 13 років займаюся у сфері торгівлі. Також полюбляю соцмережі і стану у допомозі в багатьох ситуаціях.
Відповідальний,легко знаходжу спільну мову з людьми. Ваше замовлення буде зроблене надійно і в поставлені строки!
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#1273
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Усе чудово
$1
10 баллов
год назад
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Приємно з Вами працювати!