alexkosmos

Олександр alexkosmos

 
38 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Усім доброго дня. Мене звати Олександр і я Ваш надійний помічник у сфері перекладів текстів. В досконалості володію українською та російською мовами. Маю базові знання англійської та німецької мови.

Сам по собі уже 13 років займаюся у сфері торгівлі. Також полюбляю соцмережі і стану у допомозі в багатьох ситуаціях.

Відповідальний,легко знаходжу спільну мову з людьми. Ваше замовлення буде зроблене надійно і в поставлені строки!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1273
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Усе чудово
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Швидко та якісно виконане завдання
Приємно з Вами працювати!
Ответный отзыв