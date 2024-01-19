andrey_1968

Андрій andrey_1968

 
56 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Андрей

Образование: журналист.

Опыт: 33 года работы на ТВ, радио и в печатных изданиях.

Портфолио

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нет отзывов
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