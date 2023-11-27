Записать аудиоролик для автодозвона

$30
ОзвучиваниеОткрыт10 заявок90 просмотров
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Доброго дня! Ищем молодую девушку с низким приятным голосом для записи 3 аудиороликов для автодозвона.
Меньше диктора - больше человека (клиенты не должны сразу понять, что звонит автодозвон)
просьба - сначала записать один текст и отправить пробный

12 дней назад
Наталья
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