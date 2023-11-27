Записать аудиоролик для автодозвона

Доброго дня! Ищем молодую девушку с низким приятным голосом для записи 3 аудиороликов для автодозвона.

Меньше диктора - больше человека (клиенты не должны сразу понять, что звонит автодозвон)

просьба - сначала записать один текст и отправить пробный