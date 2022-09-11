Nicolas_Artem

ВІДЕОМОНТАЖЕР

Вітаю!

Мене звати Микола.

Займаюся відеомонтажем три місяці, за цей час встигнув закрити декілька замовлень для YouTube каналів та закінчити курси по відеомонтажу.

Допоможу вам змонтувати відео, зробити якісну корекцію кольору та саунд дизайн.

Роблю відео для TikTok, YouTube, Instagram, Likee, Facebook.

Також монтую навчальні, розважальні, та рекламні відео під ваший особистий бренд.

Гарантую виконота роботу вчасно та якісно!

МОЇ КОНТАКТИ

Telegram - 380986673813

Instagram - @nikolajartemenko