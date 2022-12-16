Требуется разработка вебсайта, аналогичного zariyanfoods.com, с уникальным дизайном для размещения рекламы в Google. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения проекта.
HTML-верстка11 заявок
Закрыт
2 года назад
Привет.
Более 6ти лет занимаюсь выполнением различных проектов по HTML / CSS.
Лего соберу вам одностраничник landing page или внесу изменения в ваш сайт, по вашим требованиям.
Занимаюсь обработкой видео.
Требуется разработка вебсайта, аналогичного zariyanfoods.com, с уникальным дизайном для размещения рекламы в Google. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения проекта.