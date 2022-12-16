VAA039

Александр VAA039

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML / CSS / Обработка видео

Привет.

Более 6ти лет занимаюсь выполнением различных проектов по HTML / CSS.

Лего соберу вам одностраничник landing page или внесу изменения в ваш сайт, по вашим требованиям.

Занимаюсь обработкой видео.

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