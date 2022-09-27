Требуется специалист для записи и монтажа видео в TikTok на протяжении нескольких недель. Ожидается создание 1-2 видео в день. Необходимы хорошая камера, освещение и харизматичность. Оплата за каждое видео будет обсуждена индивидуально.
Видео ролик
Необходимо сделать видео ролик
10 сек
Выбранный исполнитель
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