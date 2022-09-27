Видео ролик

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Завершен1 заявка162 просмотра

Необходимо сделать видео ролик

10 сек

3 года назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$55
3 дня
Escrow
Как всегда все отлично! Рекомендуем!
Приятно работать с заказчиком. Постановка задачи и процесс работы как всегда на высоком уровне. 👍

Заявки фрилансеров

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

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