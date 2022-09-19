Ищется видеомонтажер, знакомый с авторскими правами на YouTube. Задача: переработка кадры из фильмов, превышающие 4 секунды, в соответствующие по длительности фрагменты. Оплата: 10$ за 10 пересказов длиной 6-10 минут. Убедительная просьба: берите заказ только при уверенности в своих силах. Готов предоставить демо для оценки качества работы.
Монтаж короткометражного фильма в стиле нуар
Нужно смонтировать любительский короткометражный фильм в жанре нуар.
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