Монтаж короткометражного фильма в стиле нуар

Ищется видеомонтажер, знакомый с авторскими правами на YouTube. Задача: переработка кадры из фильмов, превышающие 4 секунды, в соответствующие по длительности фрагменты. Оплата: 10$ за 10 пересказов длиной 6-10 минут. Убедительная просьба: берите заказ только при уверенности в своих силах. Готов предоставить демо для оценки качества работы.