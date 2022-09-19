Монтаж короткометражного фильма в стиле нуар

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт27 заявок306 просмотров

Нужно смонтировать любительский короткометражный фильм в жанре нуар. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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