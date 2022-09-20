Снять видео в тик ток

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок574 просмотра

Нужен человек, который удаленно, на протяжении нескольких недель будет записывать и монтировать видео в тик ток. Примерно 1-2 видео в день. Оплата за каждое видео. От вас нужна хорошая камера, освещение и харизматичность. Оплату и детали обсудим лично.

3 года назад
uppersant
Андрей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аня
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полтавець
 
27 лет
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Был
3 года назад
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Эдуард
 
27 лет
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2 года назад
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Ірина
 
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3 года назад
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Дмитрий
 
21 год
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3 года назад
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Владислав
 
22 года
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Виктор
 
25 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Поліна
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Іра
 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Валерий
 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
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Кирилл
 
20 лет
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Кузнецов
 
33 года
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Олег
 
22 года
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3 года назад
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Вікторія
 
23 года
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3 года назад
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Вікторія
 
28 лет
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Даниил
 
20 лет
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Ольга
 
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3 года назад
3 года назад

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