Нужен человек, который удаленно, на протяжении нескольких недель будет записывать и монтировать видео в тик ток. Примерно 1-2 видео в день. Оплата за каждое видео. От вас нужна хорошая камера, освещение и харизматичность. Оплату и детали обсудим лично.