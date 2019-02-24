Проектирование

Архитектура зданийЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Необходимо разработать проект АР, КЖ, КМ, КМД,  Гаража из металлоконструкций и сэндвич панелей. Размеры: 6х10м высота 5м.

5 лет назад
guest_1551774306817
5 лет в сервисе
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5 лет назад