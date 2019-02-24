Проектирование

Необходимо выполнить расчет двухскатной стропильной системы дома по фундаменту 12*12 м, Разрез дома в приложении. Готов выслать АР дома. В предложении указать стоимость, что входит в расчет и срок.
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Необходимо разработать проект АР, КЖ, КМ, КМД, Гаража из металлоконструкций и сэндвич панелей. Размеры: 6х10м высота 5м.
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