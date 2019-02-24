Проектирование

Имеется здание металлокаркас + сэндвич. Нужно сделать набросок того, как из этого здания можно с минимальными затратами сделать симпатичный отель. С какими-то отдельными зонами для постояльцев (терассы, балконы, панорамные окна в разные стороны) В приложении прикладываю ...