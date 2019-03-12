Проект детального ремонта старого кирпичного здания

Добрый день! Итак)) ТЗ: Нужно сделать 3д-модель дома - один ракурс. (как на фото) Пример по цвету фасада и цвету декора тоже прилагается. Над окнами карниз KR 121. Слева, справа и снизу окна - ML 120. На ...