Необходимо выполнить проект жилого дома. Техническое задание находится во вложенном файле. Прошу сообщить сроки выполнения. Если сработаемся, то задания будут на постоянной основе. Также возможно официальное турдоустройство с постоянным окладом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо разработать проект детального ремонта старого кирпичного здания общий объем конструкций 890м3. Необходимо произвезти расчеты по усилению кирпичных стен и плит перекрытий.
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