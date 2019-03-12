Проект детального ремонта старого кирпичного здания

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо разработать проект детального ремонта старого кирпичного здания общий объем конструкций 890м3. Необходимо произвезти расчеты по усилению кирпичных стен и плит перекрытий. 

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5 лет назад
guest_15523841533193
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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