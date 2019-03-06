Требуется конструктор для разработки КР-КМ гаражного ангара

Необходимо разработать КЖ, КМ для проекта гаражного ангара из металлоконструкций с облицовкой металлическим профилированным листом и фундаментами на винтовых сваях Ø 108 мм, общей площадью 72м.кв.

АР прикладываю.

Оплата переводом на карту или Яндекс.Деньги после согласований jpg проекта, работа принимается в dwg и pdf форматах.

Состав требуемого проекта:

- фундаменты (план свайного поля, обвязочный ростверк)

- план вертикальных конструкций каркаса (колонны, фахверки под окна, двери), а также обшивка профлистом.

- покрытие - треугольные фермы, прогоны, покрытие профлистом.

- сечения и экспликация всех элементов проверенные расчётом на действующие проектные нагрузки (полезные, снеговые, ветровые).