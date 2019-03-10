Проект. Объект: «Индивидуальный жилой дом»

Архитектура зданийЗакрыт20 заявок291 просмотр
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Необходимо выполнить проект жилого дома. Техническое задание находится во вложенном файле. 

Прошу сообщить сроки выполнения.

Если сработаемся, то задания будут на постоянной основе. Также возможно официальное турдоустройство с постоянным окладом.

5 лет назад
xoka2
Роман 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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