Проект. Объект: «Индивидуальный жилой дом»

Необходимо разработать КЖ, КМ для проекта гаражного ангара из металлоконструкций с облицовкой металлическим профилированным листом и фундаментами на винтовых сваях Ø 108 мм, общей площадью 72м.кв. АР прикладываю. Оплата переводом на карту или Яндекс.Деньги после согласований jpg проекта, работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить проект жилого дома. Техническое задание находится во вложенном файле.
Прошу сообщить сроки выполнения.
Если сработаемся, то задания будут на постоянной основе. Также возможно официальное турдоустройство с постоянным окладом.
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