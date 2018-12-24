Услуги профессионального фотографа могут понадобиться любому. Торжественные мероприятия, юбилеи или свадьбы требуют наличия высококлассного специалиста. Для рекламной съемки фотоуслуги важны еще больше. Естественно, фотограф должен быть мастером своего дела. Чтобы найти такового следует внимательно изучить портфолио, оценить качество работ, отзывы клиентов и прочее. Вы можете потратить время, встретиться с фотографом, оговорить все подробности и нюансы. А можно пойти более легким путем. Услуги фотосъемки вы можете заказать прямо сейчас, подобрав специалиста по собственному вкусу.
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Профессиональная предметная фотосъемка в Киеве
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Есть архив уникальных фото.
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Портретная / предметная съёмка
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Стоимость одного часа работы с камерой на локации. Транспортные и прочие расходы обсуждаются отдельно. Клиент получает 10 обработанных снимков.
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Большой опыт фотосъемки: ***
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делаю неплохие фотки на заказ
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Ретушь, обработка фото, пишите - обсудим.
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Минимальные сроки идивидуальные к каждому заказу.
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Качественная обработка ваших фото!
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Перегоню вашу фотографию/видео в VHS. Да-да настоящий ВХС а не обычный эффект в каком то редакторе.
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