Фрилансеры: фотографы

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Услуги профессионального фотографа могут понадобиться любому. Торжественные мероприятия, юбилеи или свадьбы требуют наличия высококлассного специалиста. Для рекламной съемки фотоуслуги важны еще больше. Естественно, фотограф должен быть мастером своего дела. Чтобы найти такового следует внимательно изучить портфолио, оценить качество работ, отзывы клиентов и прочее. Вы можете потратить время, встретиться с фотографом, оговорить все подробности и нюансы. А можно пойти более легким путем. Услуги фотосъемки вы можете заказать прямо сейчас, подобрав специалиста по собственному вкусу.

Проект Weblancer поможет вам сделать это в кратчайшие сроки. Цифровая, свадебная фотосъемка — все эти услуги предлагают сотни специалистов, уже зарегистрировавшихся на нашем портале. Чтобы заказать услуги профессионального фотографа, вам достаточно создать собственный проект. За несколько часов вам поступят десятки предложений. Цифровая, свадебная фотосъемка от лучших фотографов вашего города стали доступны как никогда раньше. Просмотрев примеры работ и отзывы клиентов, вы сможете подобрать специалиста по заданным требованиям, сэкономив при этом и время, и денежные средства.

Частые вопросы о фотографах

Как найти работу по фотосъемке?

Заказы на фриланс для фотографов есть в категории Фотосъемка.

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Андрей Товстыженко
38 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$50 / час
от $100
1

Профессиональная предметная фотосъемка в Киеве

  • Фотосъемка ювелирных изделий
Вера Довгалевская
37 лет, Израиль
14 лет в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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от $4
2
  • Весна
  • Kosichkina and Kalinina
  • Кэт
  • The kiss
  • Одиночество
Валерий Давыденко
54 года, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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от $100
3
баннер для сайтатекст на главнуюаватар для группы вконтакте+1
Александр Бобырь
66 лет, Молдова
12 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$3 / час
от $10
4

Есть архив уникальных фото.

  • Родник св. Анны
  • Вера
  • Катя
  • Катя
Кристина Шакула
28 лет, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$4 / час
от $16
5

Портретная / предметная съёмка

Игорь С.
Игорь С. 
33 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$5 / час
от $5
6

Обращайтесь =)

логотип для сайтаперевести логотип в векторнарисовать схему проезда+2
Роман С.
Роман С. 
33 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$60 / час
от $60
7

Стоимость одного часа работы с камерой на локации. Транспортные и прочие расходы обсуждаются отдельно. Клиент получает 10 обработанных снимков.

Оксана Г.
Оксана Г. 
40 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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от $5
8
Александр П.
39 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
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от $50
9

Большой опыт фотосъемки: ***

дизайн сайтаредизайн сайталоготип для сайталоготип для компании+15
Юрий Я.
Юрий Я. 
42 года, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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от $100
10

Делаю с умом

  • Фото для упаковки
  • Фото для упаковки
  • Фото для упаковки
  • Рекламное фото
  • Рекламное фото
логотип для сайталоготип для компанииразработка фирменного стиля+5
Юра П.
Юра П. 
23 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$0.5 / час
11

делаю неплохие фотки на заказ

  • из чтото простого можно создать чтото гениальное
Александр Г.
Александр Г. 
28 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$0.5 / час
от $5
12

Ретушь, обработка фото, пишите - обсудим.

Александр Михалёв
31 год, Казахстан
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
Заказать
$1 / час
13

Съемка/обработка

  • Мое резюме
Марина Павловска
27 лет, Польша
4 года в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$1 / час
14

Минимальные сроки идивидуальные к каждому заказу.

Дмитрий Мельничек
24 года, Беларусь
3 года в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
15

фотосъемка

Хожибой Очилов
23 года, Узбекистан
2 года в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$1 / час
от $1
16

1

  • Ochilov Hojiboy
Жанна Кенжебаева
40 лет, Казахстан
4 года в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
17

по согласованию с заказчиком

  • фотография
Диана Б.
Диана Б. 
25 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$1 / час
от $1
18

Качественная обработка ваших фото!

Михаил Я.
19 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 5 месяцев назад
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$1 / час
от $1
19

Перегоню вашу фотографию/видео в VHS. Да-да настоящий ВХС а не обычный эффект в каком то редакторе.

  • VHS
Олег О.
44 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
20

Фотосъемка, видеосъемка, мобильная студия, обработка, озвучка

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