Фрилансеры: звукорежиссеры
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Услуги аранжировщика и звукорежиссера вынесены у нас отдельным блоком. Высокий спрос и обилие предложений позволяют заказчикам быстро найти опытных мастеров, а фрилансеры находят у нас множество заказчиков. Вы можете заказать написание музыки, песен на заказ или услуги звукорежиссера за приемлемую стоимость. Для этого достаточно создать собственный проект, и за минимальный промежуток времени вы уже получите десятки предложений. При этом услуги композитора, автора песен или поэта обойдутся вам совсем недорого.
Частые вопросы о звукорежиссерах
Заказы на фриланс для звукорежиссеров есть в категории Музыка и Звуки.
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Обработка аудиоматериалов
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Музыка/Звуки
Добавлю красивую музыку к вашей работе без авторских прав или комплект сопутствующих звуков
Аудио-монтаж
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Редактирование, коррекция, микширование: ***
Запись аудио трека для видео роликов, реклам, трейлеров, OST, титры и др. Работаю в Magix Samplitude Delux, FL
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Готова работать над любыми проектами,пишите
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