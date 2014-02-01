Фрилансеры: звукорежиссеры

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Создание и обработка музыки, музыкальной презентации, саундтреков — услуги, которые могут понадобиться любому. Оформление красивого поздравления, создания домашнего фильма, или монтирование рекламного ролика — все это требует гармонического музыкального сопровождения. Если вас интересуют услуги композитора, автора песен, или же звукорежиссера, вы найдете подходящего специалиста в сервисе Weblancer.

Услуги аранжировщика и звукорежиссера вынесены у нас отдельным блоком. Высокий спрос и обилие предложений позволяют заказчикам быстро найти опытных мастеров, а фрилансеры находят у нас множество заказчиков. Вы можете заказать написание музыки, песен на заказ или услуги звукорежиссера за приемлемую стоимость. Для этого достаточно создать собственный проект, и за минимальный промежуток времени вы уже получите десятки предложений. При этом услуги композитора, автора песен или поэта обойдутся вам совсем недорого.

Частые вопросы о звукорежиссерах

Как найти работу по музыке и звукам?

Заказы на фриланс для звукорежиссеров есть в категории Музыка и Звуки.

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Сергей Тетенко
64 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$5 / час
от $20
1

Сочинение музыки, музыкальное оформление Вашего видео, слайд шоу, презентаций. Набор нотного текста любой сложности.

  • Детская англоязычная песенка для мультфильма
  • музыка для рекламы
  • Сочинение музыки. Аранжировка
  • Эксклюзивная музыка, аранжировка.
Александр Ц.
37 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 53 минуты назад
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$5 / час
от $5
2

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Лучший фрилансер
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Показать еще 1
Владислав П.
Владислав П. 
23 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$3 / час
от $1
3

Обработка аудиоматериалов

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Роман Романюк
36 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
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$5 / час
от $5
4

Пишете!!!

Анна В.
Анна В. 
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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$5 / час
от $5
5

Музыка/Звуки

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Оксана Куна
46 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 13 часов назад
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$5 / час
от $5
6

Добавлю красивую музыку к вашей работе без авторских прав или комплект сопутствующих звуков

  • Озвучка
Ирина В.
Ирина В. 
37 лет, Молдова
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $10
7

Аудио-монтаж

Дмитрий Чорный
44 года, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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от $5
8
Сергей Г.
60 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$5 / час
от $5
9

шумы и звуки для видео

Виталий В.
56 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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от $50
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Любые стили и направления, качественно

Юрий К.
Юрий К. 
47 лет, Беларусь
15 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$20 / час
от $100
11

музыка и sfx для игр и приложений ,

  • CashBugs (games)
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Вадим М.
Вадим М. 
30 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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от $5
12

недорого и качественно.

  • Музыка для онлайн-лотерей
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Александр П.
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Был онлайн 22 часа назад
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Редактирование, коррекция, микширование: ***

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Евгений Степаненко
42 года, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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от $20
14
Богдасаров Д.
39 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$0.2 / час
от $2
15

Запись аудио трека для видео роликов, реклам, трейлеров, OST, титры и др. Работаю в Magix Samplitude Delux, FL

Эдгар Наумчик
34 года, Беларусь
4 года в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
16

Быстро и качественно. Более 10-и лет работы с разными жанрами. Написание музыки под заказ, озвучивание джинглов.

Пётр Саркелов
33 года, Казахстан
4 года в сервисе
Был онлайн 10 месяцев назад
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$1 / час
от $1
17

Добавление музыки, спецэффектов. Могу написать простую музыку, простой бит.

Анна Семенкина
27 лет, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$1 / час
от $1
18

Готова работать над любыми проектами,пишите

  • Child Techno
  • Multfilm
Сергей П.
Сергей П. 
39 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
19

Профессиональная запись музыкального материала, включая обработку, сведение, мастеринг и многое другое.

  • Профессиональная звукозапись, сведение, мастеринг.
Николай З.
33 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
20

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