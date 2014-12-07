Финансовый учет — вопрос, требующий наличия профессиональных навыков и практического опыта. Если компании или частному бизнесмену необходимы бухгалтерские услуги, то можно найти соответствующего специалиста удаленно в интернете — в списке фрилансеров-бухгалтеров биржи Weblancer. Внештатный сотрудник сможет обеспечивать полный спектр мероприятий по учету и контролю расходов. Бухгалтер-фрилансер сможет работать в онлайн-режиме для удаленных консультаций, при этом стоимость его услуг обойдется дешевле, чем наем штатного специалиста. Отличная альтернатива для молодых компаний.