Фрилансеры: бухгалтеры
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Финансовый и управленческий консалтинг, финансовый анализ, маркетинговые исследования
Опыт работы главным бухгалтером 10 лет в различных сферах услуг, торговли, производства.
моя профессия
Работаю бухгалтером, могу предоставлять бухгалтерскую помощь удаленно (подача отчетов, работа в электронном кабинете плательщика налогов и т.п.)
Выполняю работу быстро и качественно
Всегда ответсвенно отношусь к своей работе, в теме разбираюсь!
Работаю главбухом
Бухгалтерская отчетность
Бух учет, ведение кадров, подбор персонала, редактирование и набор текста
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Высшая степень развития всегда стремится к простоте
Опытный бухгалтер с 20-летним стажем
Оказываю услуги технолога или же бухгалтера в общественном питании
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Ведение финансового учета в QuickBooks/Xero/Wave, cборка финотчетности ОПиУ/ДДС/Баланс, финансовый контроллинг и анализ
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