Молодой опытный бухгалтер, который качественно выполнит ваши заказы в минимальный срок

Последние 3 года работаю ведущим бухгалтером на заводе ( филиал ПАО " Мотор Сич " ), неоднократно присутствовала на съездах бухгалтеров Украины. До этого работала 3 года работала в Альфа- Банке менеджером по обслуживанию клиентов. Имею 2 высших образования. Целеустремленная, качественно выполняю поставленные задачи.