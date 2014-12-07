Молодой опытный бухгалтер, который качественно выполнит ваши заказы в минимальный срок
Последние 3 года работаю ведущим бухгалтером на заводе ( филиал ПАО " Мотор Сич " ), неоднократно присутствовала на съездах бухгалтеров Украины. До этого работала 3 года работала в Альфа- Банке менеджером по обслуживанию клиентов. Имею 2 высших образования. Целеустремленная, качественно выполняю поставленные задачи.
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#11
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
#1560