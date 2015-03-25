Бух. учет, 1С - теория и практика, экономическое направление - дипломы, курсовые, рефераты. Хобби - аудио-, видеомонтаж.

Образование:

высшее, 2007 г. - окончила Сумский государственный университет, специальность "Экономика предприятия"

Трудовая деятельность:

с 2007 г. - работа в Сумском государственном университете, должность - специалист центра последипломного образования:

+ с 2011 г. - преподаю курсы для пользователей программы 1С:Бухгалтерия

+ с 2013 г. - администратор сайта центра