srebra

Юлия srebra

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бух. учет, 1С - теория и практика, экономическое направление - дипломы, курсовые, рефераты. Хобби - аудио-, видеомонтаж.

Образование: 

высшее, 2007 г. -  окончила Сумский государственный университет, специальность "Экономика предприятия"

Трудовая деятельность:

с 2007 г.  - работа в Сумском государственном университете, должность  - специалист центра последипломного образования:

+ с 2011 г. - преподаю курсы для пользователей программы 1С:Бухгалтерия

+ с 2013 г. - администратор сайта центра

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#21
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#64
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#134
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#197