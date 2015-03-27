DenisServetnik

Денис Серветник DenisServetnik

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Резюме менеджера !!!!

СЕРВЕТНИК

ДЕНИС

МИХАЙЛОВИЧ

 

ЦЕЛЬ:

·        Ищу работу в сфере продаж и управления.

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:

·        1996 г.р., не женат.

·        Тел. : (+38) 0979112885,  Е-mail:  [email protected].

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

·                               Закончил с красным дипломомБелгород-Днестровский Государственный Аграрный Техникум – 2015 г.

Специальность: Менеджмент, организацияпроизводства

Квалификация: младший специалист

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

·       Прохождение практики по специальности напроизводстве  - 3 месяца.

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

  • уверенное пользование офисными программи: MS Word, Excel; Ассеss
  • профессиональное знание 1С;
  • навыки размещения рекламы в Интернете;
  • навыки активных / прямых продаж;
  • навыки ведения переговоров;
  • навыки контроля дебиторской задолженности;
  • навыки планирования продаж;
  • навыки поиска новых надежных поставщиков;
  • навыки разработки маршрутов для торговых представителей;
  • навыки составления коммерческих предложений;
  • навыки телефонных продаж;
  • навыки организации и проведения рекламных кампаний;
  • навыки оформления договоров поставки / о предоставлении услуг;
  • способность убеждать;
  • умение общаться с людьми;
  • умение работать в команде;
  • умение планировать и организовывать свой рабочий день.
  • водительские права кат. В имею.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

·       Своими основными качествами считаю

·        активная жизненная позиция;

·        аналитический склад ума;

·        быстрая обучаемость;

·        высокая работоспособность;

·        грамотная речь;

·        дисциплинированность;

·        коммуникабельность;

·        нацеленность на результат;

·        организованность;

·        стрессоустойчивость;

·        уверенность в себе;

·        целеустремленность;

·        Сохранность корпоративных секретов гарантирую.

·        Здоровье хорошее.

 

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