СЕРВЕТНИК
ДЕНИС
МИХАЙЛОВИЧ
ЦЕЛЬ:
· Ищу работу в сфере продаж и управления.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:
· 1996 г.р., не женат.
· Тел. : (+38) 0979112885, Е-mail: [email protected].
ОБРАЗОВАНИЕ:
· Закончил с красным дипломомБелгород-Днестровский Государственный Аграрный Техникум – 2015 г.
Специальность: Менеджмент, организацияпроизводства
Квалификация: младший специалист
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
· Прохождение практики по специальности напроизводстве - 3 месяца.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:
- уверенное пользование офисными программи: MS Word, Excel; Ассеss
- профессиональное знание 1С;
- навыки размещения рекламы в Интернете;
- навыки активных / прямых продаж;
- навыки ведения переговоров;
- навыки контроля дебиторской задолженности;
- навыки планирования продаж;
- навыки поиска новых надежных поставщиков;
- навыки разработки маршрутов для торговых представителей;
- навыки составления коммерческих предложений;
- навыки телефонных продаж;
- навыки организации и проведения рекламных кампаний;
- навыки оформления договоров поставки / о предоставлении услуг;
- способность убеждать;
- умение общаться с людьми;
- умение работать в команде;
- умение планировать и организовывать свой рабочий день.
- водительские права кат. В имею.
· Своими основными качествами считаю
· активная жизненная позиция;
· аналитический склад ума;
· быстрая обучаемость;
· высокая работоспособность;
· грамотная речь;
· дисциплинированность;
· коммуникабельность;
· нацеленность на результат;
· организованность;
· стрессоустойчивость;
· уверенность в себе;
· целеустремленность;
· Сохранность корпоративных секретов гарантирую.
· Здоровье хорошее.