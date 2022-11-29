Фрилансеры: 3D-аниматоры

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Сегодня 3D, flash (флеш), gif (гиф) аниматор — очень востребованная профессия. Дело в том, что 3D, flash (флеш), gif (гиф) анимация для сайта стала вопросом имиджа. Стационарные, неподвижные изображения уже не привлекают пользователей. А создание анимации и заставок позволяет значительно оживить интерфейс.

Если вас заинтересовала графика анимация swf, 3D, flash или gif анимация, вам нужен высококлассный специалист. Обращаться в крупные компании, особого смысла нет. А вот среди частных специалистов вы легко сможете найти профессионалов, способных выполнить любой заказа в кратчайшие сроки.

На проекте Weblancer уже зарегистрированы тысячи фрилансеров. Многие из них предлагают 3D, flash (флеш), gif (гиф) анимацию для сайта. Вам достаточно создать собственный проект, и выбрать среди десятков предложений наиболее подходящий вариант.

Частые вопросы о аниматорах

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Заказы на фриланс для аниматоров есть в категории Анимация.

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Артур Статник
28 лет, Молдова
5 лет в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
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$10 / час
от $20
1

Заставки/Интро

  • Проект для компании Goodline
ролик для сайтасоздание рекламного ролика
Оксана Куна
46 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 12 часов назад
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$20 / час
от $20
2

Создам красивую анимацию ваших персонажей и футажей, или создам индивидуальную стильную отрисовку. Работаю в паре с профессиональным иллюстратором.

  • Promo application
  • С новым годом!
  • My portfolio
  • Анимация в стиле инфографика
  • Анимация лого
Владислав П.
Владислав П. 
23 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$10 / час
от $20
3

Создание и обработка анимаций

  • Анимация Бобра
  • Анимация логотипа GRANT
  • Минималистичная анимация лого Forge & Foster
  • Анимация страниц сайта
  • Анимация лого Space X
adobe photoshop
Максим Г.
Максим Г. 
37 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$1 / час
от $500
4
3 балла

Створення анімаційних відео

  • Відеопрезентація для BigData
  • Анімаційне відео для TPG
  • Відеопрезентація для Studibucht.de
  • Анімаційне відео та скрінкаст для Асистент Анна
  • Screencast
Александр Б.
32 года, Беларусь
11 лет в сервисе
Был онлайн 18 часов назад
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$3 / час
от $10
5
1 балл
flash
Петр С.
Петр С. 
40 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$5 / час
от $50
6

Основное направление создание детских мультиков. Создаю персонажей, декорации и анимацию

Константин К.
Константин К. 
38 лет, Украина
11 месяцев в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$14 / час
от $1
7

Я создаю анимационные видеоролики, логотипы, промо-ролики и рекламу, которые помогут привлечь внимание к вашему бренду.

  • Преобразование 2D фото в 3D анимацию
  • Gif анимация
  • Facebook ads
  • Intro
  • Текстовая анимация
Олеся Голод
46 лет, Италия
6 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$5 / час
от $49
8

Сделаю видео, которое продаёт быстро и качественно!

  • Рекламный ролик для Dasti.
  • Видео explainer- "Объясняющее услуги видео"
  • Рисованное видео Doodl "Спасательный жилет"
  • Видео-презентация услуг строительной компании
  • Анимация для сайта и YouTube проекта FamilySturtUp
Алдик Б.
Алдик Б. 
23 года, Казахстан
2 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$10 / час
от $50
9

Имею приличный опыт и знания в сфере моушн дизайна. Особенно на After Effects и Photoshop

Никита Ч.
Никита Ч. 
26 лет, Беларусь
2 года в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$8 / час
от $50
10

Работаю с 3D анимацией, текстурингом, лайтингом и композитингом.

  • VFX Combo |Wargaming Forge|
  • HOPE
  • Acura NSX 1997
Никита В.
Никита В. 
21 год, Беларусь
2 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
от $10
11

Обсуждаем проект и сразу приступаем к созданию качественного контента

  • Логомоушн | Анимация логотипа
логотип для сайта
Виктор А.
28 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$15 / час
от $30
12

Анімація логотипів, персонажів та багато іншого

  • Видео-фон для музыкального стрима
  • Прелоадер для сайта
  • Динамический видео тизер
  • Презентация матрасов
  • Анимация открытки для арт-студии
Виталий Ч.
40 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
от $10
13

Нужна анимация? С радостью реализую Ваш проект. Качественно и красиво. Точные цены и сроки - после ознакомления с заданием. Обращайтесь!

  • Flash-шапка
  • Анимация волшебника
  • Flash-шапка для сайта
  • Flash-ролик
  • Flash-мультик
баннер для сайтасоздание флеш баннерабаннер для интернет магазина+2
Владимир Погребной
45 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$15 / час
от $8
14

1

  • 3D окно белое
  • Fight club
  • Схема проезда
  • Королевство чудес
  • Анимированный узор
анимация для сайтаflashsolidworks
Владислав Р.
41 год, Украина
17 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
от $10
15

Большой опыт

  • Анимация персонажей для игры
  • Лыжник
  • Анимационная схема
  • Рекламный ролик с мишкой
  • Свадебное путешевствие
баннер для сайтасоздание флеш баннерабаннер для интернет магазина+2
Тарас В.
Тарас В. 
35 лет, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 11 месяцев назад
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$20 / час
от $20
16

2D анимация. Adobe Animate (Flash), After Effects & Anime Studio.

  • Hi, Hippo! - New Bike For Bippo
  • Фермерская байка
  • Flat motion Animations
  • Bluie and Reddy
  • BNV
баннер для сайтасоздание флеш баннерабаннер для интернет магазина
Алексей П.
45 лет, Финляндия
14 лет в сервисе
Был онлайн 14 минут назад
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$10 / час
от $15
17

Качественная GIF-анимация по приятной цене. Пишите!

дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницылоготип для сайта+32
Андрей Л.
44 года, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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от $75
18

Flash анимация, Doodle анимация - от сценария до конечного результата

  • Виде-презентация веб-сервиса знакомств ЧеLOVEки
  • Анимированная видео-открытка на свадьбу﻿
  • Мультфильм-подарок на юбилей
  • Рекламный мультипликационный ролик в стиле doodle
  • Видео-ролик - подарок на свадьбу
баннер для сайтасоздание флеш баннераflash
Дмитрий К.
31 год, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$10 / час
от $10
19

Точная сумма и срок зависит от сложности задачи.

Александр З.
35 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
Заказать
$10 / час
от $10
20

2D Анимация

  • 2d- и 3d-анимация
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