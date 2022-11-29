Фрилансеры: 3D-аниматоры
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Частые вопросы о аниматорах
Заказы на фриланс для аниматоров есть в категории Анимация.
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Заставки/Интро
Создам красивую анимацию ваших персонажей и футажей, или создам индивидуальную стильную отрисовку. Работаю в паре с профессиональным иллюстратором.
Создание и обработка анимаций
Створення анімаційних відео
Основное направление создание детских мультиков. Создаю персонажей, декорации и анимацию
Я создаю анимационные видеоролики, логотипы, промо-ролики и рекламу, которые помогут привлечь внимание к вашему бренду.
Сделаю видео, которое продаёт быстро и качественно!
Имею приличный опыт и знания в сфере моушн дизайна. Особенно на After Effects и Photoshop
Работаю с 3D анимацией, текстурингом, лайтингом и композитингом.
Обсуждаем проект и сразу приступаем к созданию качественного контента
Анімація логотипів, персонажів та багато іншого
Нужна анимация? С радостью реализую Ваш проект. Качественно и красиво. Точные цены и сроки - после ознакомления с заданием. Обращайтесь!
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Большой опыт
2D анимация. Adobe Animate (Flash), After Effects & Anime Studio.
Качественная GIF-анимация по приятной цене. Пишите!
Flash анимация, Doodle анимация - от сценария до конечного результата
Точная сумма и срок зависит от сложности задачи.
2D Анимация