Konova_Valentina

Валентина Конова Konova_Valentina

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2д аниматор

Здраствуйте! Я 2Д аниматор и мне действительно нравится то, чем я занимаюсь).

На данный момент устроилась на постоянную работу в студию и не ищу заказов. В связи с чем не оплачиваю услуги рейтинга тут и не отвечаю на сообщение. Простите) Аккаунт пока остаётся на всякий случай)

Спасибо за внимание ко мне!

 

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ТОП-50
Анимация

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Отзывы заказчиков

Sensirex
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать анимацию
Всё сделано на отлично! Грамотная консультация, советы и предложения альтернативных более оптимальных вариантов ставят работу Валентины на порядок выше других
Очень приятный заказчик! Всегда на связи, оплата своевременная. Все супер!
Ответный отзыв
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Анимация текстов в ролике
Все на высшем уровне! Валентиа, благодарю Вас!
Отличный заказчик! Четкая задача, правки по делу, оплата своевременная! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15833149982452
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$24
10 баллов
5 лет назад
Анимационный ролик (флеш) срок выполение до 12 марта
Быстро в срок, красиво )
Отличный заказчик! Четкая задача, всегда на связи, правки по делу, оплата своевременная. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Gerutskiy
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Интро для НРИ стрима
Работа сделана просто сказочно качественно! Намного выше ожиданий. Кропотливо производилась работа над каждым кусочком видео, пока всё не было доведено до необходимого уровня. Сама аниматорка постоянно находилась на обратной связи, прислушивалась к каждой правке и советами подсказывала что и где можно улучшить. Цена абсолютно соответствует качеству продукта на выходе. Очень и очень рекомендую!
Очень приятный заказчик!!! Хорошее описание задачи, всегда на связи, дельные правки, быстрая оплата! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15833149982452
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$48
10 баллов
5 лет назад
Анимационный видеоролик до 13 секунд Срок до 6-9 марта
Очень понравилось работать с Валентиной. Очень комфортно было работать. Выполнила заказ быстро и красиво.
Заказчик супер! Четко поставлена задача, правки по делу, оплата молниеносная! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
Ответный отзыв
Анимация
5 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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