2д аниматор

Здраствуйте! Я 2Д аниматор и мне действительно нравится то, чем я занимаюсь).

На данный момент устроилась на постоянную работу в студию и не ищу заказов. В связи с чем не оплачиваю услуги рейтинга тут и не отвечаю на сообщение. Простите) Аккаунт пока остаётся на всякий случай)

Спасибо за внимание ко мне!