2д аниматор
Здраствуйте! Я 2Д аниматор и мне действительно нравится то, чем я занимаюсь).
На данный момент устроилась на постоянную работу в студию и не ищу заказов. В связи с чем не оплачиваю услуги рейтинга тут и не отвечаю на сообщение. Простите) Аккаунт пока остаётся на всякий случай)
Спасибо за внимание ко мне!
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ТОП-50— Анимация
Портфолио
- Шейповое ИНТРО402 просмотра
- Ролик для "ЧудоОстров"352 просмотра
- Проект "Цепи Свободы"225 просмотров
- Ролик для игры Цепи свободы443 просмотра
- Ролик для Kidsanamationfor450 просмотров
- Походка персонажа352 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Всё сделано на отлично! Грамотная консультация, советы и предложения альтернативных более оптимальных вариантов ставят работу Валентины на порядок выше других
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик! Всегда на связи, оплата своевременная. Все супер!
$25
10 баллов
5 лет назад
Все на высшем уровне! Валентиа, благодарю Вас!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача, правки по делу, оплата своевременная! Однозначно рекомендую!
$24
10 баллов
5 лет назад
Быстро в срок, красиво )
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача, всегда на связи, правки по делу, оплата своевременная. Рекомендую!!!
$700
10 баллов
5 лет назад
Работа сделана просто сказочно качественно! Намного выше ожиданий. Кропотливо производилась работа над каждым кусочком видео, пока всё не было доведено до необходимого уровня. Сама аниматорка постоянно находилась на обратной связи, прислушивалась к каждой правке и советами подсказывала что и где можно улучшить. Цена абсолютно соответствует качеству продукта на выходе. Очень и очень рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик!!! Хорошее описание задачи, всегда на связи, дельные правки, быстрая оплата! Всем рекомендую!
$48
10 баллов
5 лет назад
Очень понравилось работать с Валентиной. Очень комфортно было работать. Выполнила заказ быстро и красиво.
Ответный отзыв
Заказчик супер! Четко поставлена задача, правки по делу, оплата молниеносная! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
Анимация
5 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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