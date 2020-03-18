Нарисовать анимацию

АнимацияЗавершен1 заявка253 просмотра
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нужно нарисовать раскадровку для анимации выигравшего символа слотс в векторе по типу бегающих частиц вокрук, подобно как тут https://previews.customer.envatousercontent.com/files/278451390/index.html

4 года назад
Sensirex
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Konova_Valentina
35 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Всё сделано на отлично! Грамотная консультация, советы и предложения альтернативных более оптимальных вариантов ставят работу Валентины на порядок выше других
Очень приятный заказчик! Всегда на связи, оплата своевременная. Все супер!
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