Графическая иллюстрация

Добрый день! Необходимо продолжить работу анимационного видео. В том же стиле. Той же детальности , стиля и сложности. Сценарий есть. Персонажи и фон предоставлю референсами. Длина ролика + 50 секунд= ещё 4 персонажа и заключительный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть аккаунт в Инста. Идея - лонгриды и тексты в литературном стиле. Я хочу, чтобы под каждый текст была определённа визуальная часть. Я представляю абстракцию в стиле минимализм, с цветами, подобранными мной, возможно, с идеей, которая придёт мне. Но так я далеко не эстет, скорее всего, всё, что я смогу дать - это примерное словесное описание цветов и образа. А остальное - ваше творчество и умение. Конечно, буду вносить корректировки. Но мне важно, чтобы вы понимали тексты, чувствовали их, чтобы, возможно, они откликались в вас хоть чем-то, что породит уже в вашей голове какую-то картинку. До запуска рекламы хочу сделать примерно 10 постов. Поэтому нужно будет 10 ваших работ или не знаю, как это назвать. Посты будут дублироваться ВК и в Телеграме. После рекламы максимум постов в неделю - 4. Минимум 0. Я хочу сотрудничать на постоянной основе. Ещё подумаю насчёт указывать ваши контакты как художника. Я склоняюсь к такому варианту, мне принципиально хочется, чтобы аудитория знала, что визуал не мой. Но об этом пока думаю.
Ссылка пока на Телеграм https://t.me/writeneobichno . Вы поймёте, что за тексты и в каком стиле. Там есть ссылка на инста, но она заполнена минимально. После первых двух постов я поняла, что мне хочется делать совсем другой визуальный ряд.
Вот итоговые вопросы:
1. Интересно ли вам?
2. Если да, то сколько будет стоить одна такая работа для одного поста? Сколько времени уйдет.
3. Готовы ли вы сотрудничать на постоянной основе, можно сказать, быть частью моей мини-команды?
4. Объём на 4 штуки в неделю сможете давать?
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