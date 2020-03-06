Интро для НРИ стрима

Работа сделана просто сказочно качественно! Намного выше ожиданий. Кропотливо производилась работа над каждым кусочком видео, пока всё не было доведено до необходимого уровня. Сама аниматорка постоянно находилась на обратной связи, прислушивалась к каждой правке и советами подсказывала что и где можно улучшить. Цена абсолютно соответствует качеству продукта на выходе. Очень и очень рекомендую!