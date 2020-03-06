Интро для НРИ стрима

$700
АнимацияЗавершен1 заявка217 просмотров
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Добрый день! Необходимо продолжить работу анимационного видео. В том же стиле. Той же детальности , стиля и сложности. Сценарий есть. Персонажи и

фон предоставлю референсами.  Длина ролика + 50 секунд= ещё 4 персонажа

и заключительный кадр.

https://www.youtube.com/watch?v=8KPLRJMZkKY&feature=youtu.be

4 года назад
Gerutskiy
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Konova_Valentina
35 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$700
14 дней
Работа сделана просто сказочно качественно! Намного выше ожиданий. Кропотливо производилась работа над каждым кусочком видео, пока всё не было доведено до необходимого уровня. Сама аниматорка постоянно находилась на обратной связи, прислушивалась к каждой правке и советами подсказывала что и где можно улучшить. Цена абсолютно соответствует качеству продукта на выходе. Очень и очень рекомендую!
Очень приятный заказчик!!! Хорошее описание задачи, всегда на связи, дельные правки, быстрая оплата! Всем рекомендую!
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