Создать маску для инстаграмм

Необходимо создать анимационный ролик о услуге: sidaruk.by/advice/ Ролик будет размещаться на странице с услугой и в рекламе в инстаграмме. Он должен описывать простоту процесса получения юридической консультации онлайн и отвечать на следующие вопросы: - Что такое юридическая консультация ...