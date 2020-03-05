Создать маску для инстаграмм

$100
АнимацияЗакрыт5 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать инстаграмм маску по увеличению груди 

4 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создание 7 секундной 3д анимации.

    Здравствуйте, фрилансеры нам необходимо создать 3д анимацию (видео ролики), длина около 7 сек. пример [url=https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAH87Lr0fW2J7i-aLpeYOxj76t4pf-dO3oEZarN2BC7hAYst6F_c]https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAH87Lr0fW2J7i-aLpeYOxj76t4pf-dO3oEZarN2BC7hAYst6F_c[/url] . Ждем информацию по стоимости и срокам.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 2D Аниматор Anime Studio Moho

    $500

    Ищу аниматора Moho (в том числе начинающего и желающего развиваться) -cделать простые мультяхи. Подробности скину в личку. Работа удаленная. Персонажи полностью подготовлены. Примеры прилагаю.  Оплата 1000 руб за 1 минуту серии. Сроки 7 дней на серию. 30 серий. Пришлите несколько ваших ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный видеоролик до 13 секунд Срок до 6-9 марта

    $48

    Добрый день! Необходимо подготовить Флеш ролик(Анимационный) сделанный из слайдов В двух форматах Пример готового ролика в прикрепленных файлах. Тех. задание  Фейсбука размер 1200 x 630 px горизонтальный и  1080*1080 Шрифт Ротонда Удалить надписи на фотографиях название камеры. Использовать в фоне можно цвета( фиолетовый, салатовый, голубой) ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Персонаж для Facerig

    Рисовать персонажей для анимации  программы Facerig. оплата после инсталяции. если не задорого будут регулярные заказы

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн и анимация иконок в after effects

    $35

    Нарисовать в after effects CC 2018 или выше иконки и создать их анимацию. Нужно отрисовать 25 иконок в after effects. Наброски нарисованы на вложении Icons.  Рисовать в дизайне вложения Design. Наброски носят ознакомительный характер, перерисовывать 1 ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Анимация текстов в ролике

    Есть исходный ролик на 1,30 сек. с английскими анимироваными надписями около 30 штук в разной анимацией. Нужно повторить анимацию и вставить укр. переводы. ссылку на ролик скину в личку.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание 3д анимации - видео роликов

    Здравствуйте, фрилансеры нам необходимо создать 3д анимацию (видео ролики) в кол-ве 8 штук, длина около 15 сек. пример во вложении. Ждем информацию по стоимости и срокам. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. [list][url=https://st.weblancer.net/download/4169545.jpg][/url][/list]

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Содать анимационный ролик на 45 секунд

    Нужна анимация на 45 секунд, трех танцующих людей  кадры будут  прорисованы. Тоесть, я даю вам кадры, вы делаете видео Должно получится на подобии вот этого: [url=https://www.youtube.com/watch?v=WwOTZmzIR6U&amp;list=PLdhdiUWHGphxlzIv9u-lTM5mHxHCJ5l6a]https://www.youtube.com/watch?v=WwOTZmzIR6U&amp;list=PLdhdiUWHGphxlzIv9u-lTM5mHxHCJ5l6a[/url]

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж анимации в Adobe After Effect на постоянной основе

    На данный момент есть несколько проектов. Более детальное ТЗ скину в сообщения. Если сработаемся - работа будет на постоянной основе. Интересуют специалисты только с портфолио. Сразу указывайте ссылки на работы.

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный ролик для описания услуги на сайте

    Необходимо создать анимационный ролик о услуге: sidaruk.by/advice/  Ролик будет размещаться на странице с услугой и в рекламе в инстаграмме. Он должен описывать простоту процесса получения юридической консультации онлайн и отвечать на следующие вопросы: - Что такое юридическая консультация ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    4 года назад