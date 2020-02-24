Анимационный ролик для описания услуги на сайте

Необходимо создать анимационный ролик о услуге: sidaruk.by/advice/

Ролик будет размещаться на странице с услугой и в рекламе в инстаграмме.

Он должен описывать простоту процесса получения юридической консультации онлайн и отвечать на следующие вопросы:

- Что такое юридическая консультация онлайн

- Как просто её получить

Т.е. нужно презентовать наш сервис в максимально информативном виде для тех кто не знает что это такое и как этим пользоваться.

Ждём ваших ценовых предложений и примеры работ, готовы рассмотреть варианты по создания подобного ролика посредством онлайн сервисов для создания видеоинфографики.

Первая часть ролика, Вариант озвучки:

Sidaruk.by 1

Портал на котором вы можете получить юридическую консультацию онлайн в кратчайшие сроки!

Не гадайте, наши юристы помогут вам увидеть юридически правильную сторону любой ситуации.

Получайте ответы по всем областям права, для юридических и физических лиц.

Экономьте своё время не ездите к юристам и адвокатам.

Просто зайдите с мобильного телефона или компьютера по адресу Sidaruk.by

Выберите «Задать вопрос»

Заполните контактные данные

Выберите предпочитаемый тип консультации, задайте вопрос и при необходимости прикрепите документы по нему.

Далее оплатите консультацию удобным вам способом и получите максимально быстрый и компетентный ответ юриста.

Мы гарантируем квалифицированный ответ!

Sidaruk.by – сервис который сделает вашу жизнь спокойнее.

Вариант 2

Sidaruk.by 2

Здравствуйте.

Уделите этому ролику, несколько секунд, это может помочь вам в будущем сохранить время, деньги и нервы!

Каждый день вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда вам необходима оперативная помощь адвоката или юриста, а вы не знаете куда обратиться.

Сегодня мы рады предложить вам онлайн сервис, где вы можете, не тратя своё время на поездку к адвокату, задать свой вопрос и оперативно получить квалифицированный ответ!

Да чуть не забыли!

Такой сервис по своей квалификации ничем не уступает квалифицированному офлайн адвокату, однако стоит на порядок дешевле!

Как получить квалифицированную консультацию в 5 действий?

1. Просто зайдите с мобильного телефона или компьютера по адресу Sidaruk.by

2. Кликните «Срочная консультация»

3. Выберите «Задать вопрос»

4. Заполните контактные данные, для того, чтобы наши специалисты смогли уточнить детали вопроса или отправить вам ответ на интересующий вас вопрос.

5. Выберите предпочитаемый тип консультации, задайте вопрос и при необходимости прикрепите документы по нему.

Далее оплатите консультацию удобным вам способом и получите максимально быстрый и компетентный ответ юриста.

Мы гарантируем квалифицированный ответ!

Sidaruk.by – сервис который сделает вашу жизнь спокойнее.

Примеры роликов на которые можно ориентироваться:

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youtu.be/qCku-b8YO_Y

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youtu.be/TGT68wmmLXg

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