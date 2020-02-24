Анимация логотипа для заставки видео на Youtube

Здравствуйте,

Нужно сделать анимацию логотипа, чтобы ее вставлять в начало роликов в Youtube.

Чтобы я сам в iMovie смог его вставить перед видео.

Лого во вложении. Исходник лого есть в *.psd и *.ai

Требования:

- около 5 секунд

- Формат - 1920x1080

- с фоновым звуковым эффектом

- на черном и белом фоне

Оплата на WMZ или карту ПриватБанка.

Жду Ваши предложения!

С ув.,

Вячеслав