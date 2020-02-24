Анимация логотипа для заставки видео на Youtube

АнимацияЗавершен13 заявок362 просмотра
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Здравствуйте,

Нужно сделать анимацию логотипа, чтобы ее вставлять в начало роликов в Youtube.

Чтобы я сам в iMovie смог его вставить перед видео.

Лого во вложении. Исходник лого есть в *.psd и *.ai

Требования:

- около 5 секунд

- Формат - 1920x1080

- с фоновым звуковым эффектом

- на черном и белом фоне

Оплата на WMZ или карту ПриватБанка.

Жду Ваши предложения!

С ув.,

Вячеслав

4 года назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Timoffey
Тимофей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Тимофей все сделал как и договаривались. Быстро и качественно! Правки делает без вопросов. Исправлял до тех пор пока мне все не понравилось. Спасибо за работу!
С заказчиком приятно работать! Оплата в срок, предоставленные материалы хорошего качества, замечания конкретные, знает чего хочет. Рекомендую к сотрудничеству!
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